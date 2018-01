Un elev din Buzau a murit dupa ce a consumat etnobotanice Un elev in varsta de 18 ani din Buzau a murit ieri dimineata la spital, unde se afla de saptamana trecuta, dupa ce consumase etnobotanice. Foto: Facebook/ Catalin Cojocaru Social Catalin Cojocaru, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oras, a fost internat inca de miercuri la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Buzau, dupa ce consumase etnobotanice.

La o zi dupa internare, tanarul a devenit foarte slabit si a intrat in coma, iar duminica dimineata a murit, potrivit libertatea.ro.

Baiatul obisnuia sa consume etnobotanice, iar necropsia va stabili daca moartea elevului de 18 ani a fost... citeste mai mult

