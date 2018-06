Rezolvare surprinzatoare gasita de un elev de clasa a XI-a, la un liceu din Alba Iulia, pus in dificultate de o lucrare semestriala la limba romana.

Pe nume Eugen, baiatul nu s-a mai obosit sa scrie toate subiectele pe foaie, constient probabil ca nu are niciun rost. Asa ca s-a gandit sa-si ceara scuze ca s-a prezentat nepregatit: “Va rog sa ma iertati ca nu stiu nimica, dar va promit ca o sa invat acasa cu mama tot“, potrivit yupi.md.

Elevul s-a gandit si la posibilitatea ca profesoara sa nu fie impresionata de cuvintele frumoase, asa ca a venit si cu o oferta concreta: 100 de oua si o rata, in... citeste mai mult

acum 43 min. in Life, Vizualizari: 29 , Sursa: Antena 3 in