Un elev a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, insa medicii le-au spus parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii.

azi, 01:02