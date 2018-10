Un băiat a fost împușcat mortal la școală, în fața prietenilor lui, după ce a avut un conflict cu un coleg.

Elevul a fost dus la spital în stare critică, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din nefericire, starea lui s-a înrăutățit și mai rău și nu a putut fi salvat de medici.



BREAKING: Heavy police presence on the campus of Butler High School in Matthews after shooting. Shooter is in custody, victim is at the hospital for treatment. Dozens of worried parents are also on scene. pic.twitter.com/pznG1KXX77

— Ruby... citeste mai mult