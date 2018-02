Un elev a ajuns la spital in stare grava dupa ce a facut un experiment inspirat de pe internet Un elev in varsta de 15 ani de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla in stare grava, vineri, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.

