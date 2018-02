Evenimentul înregistrat la începutul acestui an la Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti a determinat o intervenţie în acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care îl are orice derapaj comportamental al angajaţilor poliţişti sau militari.

Accentul va fi pus pe cunoaşterea personalului, astfel încât psihologul să ştie care sunt aspectele care trebuie focusate în interviul pe care îl are cu angajaţii.

“S-a introdus astfel, ca noutate, un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului şi pus la dispoziţia psihologului, atunci când se identifică anumite comportamente, conduite, stări atipice (care sunt bine-definite în acest formular)” arată MAI într-un comunica citeste mai mult

azi, 13:58 in Eveniment, Vizualizari: 71 , Sursa: Adevarul in