Dorel Toma nu mai are voie să îşi exercite funcţia de primar cât timp este cercetat sub control judiciar. Dacă va încălca interdicţia va ajunge în arest.

Primarul din Ghimbav, dar şi contabila şefă a instituţiei, acuzaţi de fapte de corupţie vor fi cercetaţi sub control judiciar. Nu mai au voie să îşi exercite funcţiile şi nici să comunice unul cu altul. Dacă vor încălca interdicţiile impuse de controlul judiciar vor ajunge în arest, scrie adevarul.ro.

Dorel Toma este primar în Ghimbav de 25 de ani, iar acum este cercetat pentru abuz în serviciu. Dorel Toma este suspectat că a încheiat contracte la preţuri foarte mari cu mai multe firme din Olt. Acestea au vizat... citeste mai mult