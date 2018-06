Pokerul politic pus la cale de Presedintele care s-a autointitulat “jucator” tinde sa creeze doua Romanii. Cel putin sub aspect legislativ. In acest moment, Camera Deputatilor s-a scindat. Impasul generat de furtul Robertei Anastase mai are putin si...

Ziua de Cluj, 27 Noiembrie 2010