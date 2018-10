Un dispozitiv explozibil a fost găsit luni într-o cutie poştală în apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungară George Soros, care a devenit o ţintă a criticilor militanţilor de dreapta în Statele Unite şi în Europa de Est, potrivit ediţiei de luni a publicaţiei The New York Times, care a citat surse ale poliţiei, relatează Reuters şi Agerpres.

Autorităţile au răspuns apelului efectuat în jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, New York, în legătură cu găsirea unui pachet suspect, notează publicaţia... citeste mai mult

