Miercuri, 28 Martie, 13:50

Mijlocașul lui Dinamo, May Mahlangu, a vorbit despre naționala României sub 19 ani.

Sud africanul consideră că eliminarea lui Olimpiu Moruțan, din minutul 77, a destabilizat jocul României.

"A fost foarte dezamăgitor. Am văzut că atunci când România marcat, jucătorii au fost foarte fericiţi şi nu au mai fost prudenţi. Nu ştiu numele jucătorului care şi-a scos tricoul, dar cartonaşul roşu primit a omorât jocul.

Am fost foarte dezamăgit pentru că aş fi vrut să-l văd pe coechipierul nostru (n.r. Robert Moldoveanu) jucând. Să-i văd pe jucători cum se prăbuşesc după meci a fost...