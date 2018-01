Ca parte a programului de celebrare a Centenarului Marii Uniri în acest an, Institutul Cultural Român din Londra organizează, în seara zilei de 23 ianuarie, un eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, intitulat “Romanians Unite: The First Act”, care își propune să ofere o dublă perspectivă, română și britanică, asupra acestei realizări istorice fără de care Marea Unire de la 1918 ar fi fost de neimaginat.



Discuția îi are ca protagoniști pe istoricii David Brown, expert în politica externă a Marii Britanii în timpul Cabinetului Palmerston, și Dennis Deletant, cel mai mare specialist britanic în istoria României, cărora...

