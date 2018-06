Guess Inc. a anunțat că unul dintre co-fondatori, Paul Marciano, renunță la funcția de președinte-executiv al companiei după ce modelul Kate Upton l-a acuzat de hărțuire sexuală și de faptul că a numit-o un "porc gras".

Marciano a negat acuzațiile lui Upton și a declarat: "Am promis colaborarea mea deplină cu compania și am cea mai mare încredere în directorul nostru executiv, Victor Herrero, pentru a continua la conducerea companiei în acest timp".

El a fost plasat într-un concediu neplătit, în timp ce Guess și o firmă de avocatură din... citeste mai mult