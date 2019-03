Un desen rar „Joueuse de flûte et nu couché”, semnat de Pablo Picasso, care aparţine Muzeului de Artă Modernă (MoMA) de la New York, va fi scos la licitaţie pe 28 martie, la Paris.

Desenul a fost realizat la Paris în 1932 şi va fi pus în vânzare la Christie’s, a anunţat casa de licitaţii, scrie AFP.

Realizată în cerneală chinezească, această operă estimată între 250.000 şi 350.000 de euro, va fi vândută în beneficiul fondului de achiziţie pentru Muzeul de Artă Modernă.

Datând din octombrie 1932, an prolific... citeste mai mult