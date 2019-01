Un desen pornografic făcut de Tupac Shakur pe când se afla într-o închisoare din New York, dedicat iubitei sale de atunci, a fost vândut pentru 21.000 de dolari la o licitaţie, potrivit tmz.com.

Desenul îi reprezintă pe Tupac şi pe iubita sa, Desiree Smith, într-o poziţie sexuală şi i-a fost trimis acesteia împreună cu o scrisoare, în 1995, pe când rapperul se afla într-o închisoare din Dannemora, New York.

Creaţia rapperului a fost vândută marţi la o licitaţie organizată la casa Steiner Auctions din New York.

Rapperul Tupac Shakur, autorul unor hituri precum „California Love” şi „Ghetto Gospel”, se afla pe... citeste mai mult