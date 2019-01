Un desen al maestrului flamand Rubens a fost vândut, miercuri, pentru 8,2 milioane de dolari la New York, în cadrul unei licitaţii controversate, unii estimând că familia regală olandeză, proprietara operei, ar fi trebuit să propună lucrarea muzeelor olandeze, scrie AFP.

Acest desen – „Nude study of a young man with raised arms” – de mărime excepţională (49 de centimetri pe 31 cm), reprezentând un tânăr cu braţele ridicate şi destinat pentru tripticul „L’Erection de la croix” (anul 1610), a fost achiziţionat în 1838 de prinţul Willem van Oranje, viitorul rege al Olandei Willem II.

Spre deosebire de majoritatea monarhiilor, în Olanda există o separare între patrimoniul naţional şi cel al... citeste mai mult