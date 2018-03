„Am pregătit şi lansez în dezbatere publică pachetul legislativ Pactul pentru Carte. România e pe ultimul loc în Europa în privinţa pieţei de carte – o ruşine în anul Centenarului. Am identificat 8 măsuri iniţiale pentru dublarea consumului de carte în doi ani”, a declarat deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, potrivit unui comunicat.

Potrivit unui studiu recent Eurostat, doar 2,8% dintre români citesc o carte pe lună; un român cheltuieşte maxim trei euro pe an pentru cărţi – mult sub media Uniunii Europene, iar datele... citeste mai mult

