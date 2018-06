Deputatul întreabă pe blogul său dacă românii ar accepta un parlamentar care caută în gunoi. "Când am ieșit din plen, am fost intrigat de cantitatea mare de PET-uri aruncate la coș. Așa că am luat decizia de a nu mai cumpăra PET-uri și să vin cu...

Realitatea, 1 Martie 2017