Sambata, 03 Februarie, 22:59

Valerică Găman a fost titular în primul meci oficial din 2018 pentru FCSB în victoria de pe terenul lui Gaz Metan, scor 2-1, și recunoaște că nu stă prea bine din punct de vedere fizic.

"Am întâlnit o echipă cu o foarte mare determinare. În prima repriză eu m-am sufocat. Am venit după un cantonament greu. S-a acumulat oboseala psihică și fizică", a declarat Găman la Look TV.

Fundașul central în vârstă de 28 de ani a continuat: "Cei de la Gaz Metan au adus jucători buni și ne-au pus probleme. Trebuie să muncim mai mult. A fost o deviere, o minge norocoasă, dar trebuie să ținem cont că e a doua sau a treia oară când fac... citeste mai mult