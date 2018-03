A incercat sa se sinucida dupa o cearta in familie Un barbat in varsta de 43 de ani a ajuns in stare grava la Centrul de Trauma si Toxicologie "Sf. Ioan" din Copou dupa ce a incercat sa se sinucida. Ieseanul a luat o supradoza de opiacee...

Buna ziua Iasi, 23 Noiembrie 2011