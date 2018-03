Retailerul electroIT Flanco a închis 10 magazine anul trecut şi alte şase în primele luni din acest an, cele mai multe fiind în marile malluri din ţară. Mai exact, compania a renunţat la magazinele din mallurile AFI Cotroceni şi Promenada din Capitală alături cele cele ale grupului Iulis printre care şi Palas Iaşi.

“Mallurile asigură trafic însă mulţi dintre vizitatori merg la film sau să mănânce, nu vin în magazinele electroIT. Am vrut să renegociem şi să mergem pe spaţii mai mici, însă nu am reuşit”, spune Dragoş Sîrbu, executivul român care conduce operaţiunile Flanco.

Pe de altă parte însă, retailerul electroIT a deschis 17 magazine anul trecut şi unul în 2018,