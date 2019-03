Un cunoscut oficial din fotbal, printre cele 157 de victime ale accidentul aviatic din Etiopia

Un cunoscut oficial al fotbalului din Kenya și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Etiopia, soldat cu 157 de morți.

Este vorba despre Hussein Swaleh, fostul secretar general al Federației de Fotbal din Kenya. Acesta urma să ajungă acasă, după ce participase la un meci din liga de fotbal egipteană, în calitate de comisar.

Vestea tristă a fost împărtășită pe Twitter de către președintele Federatiei de Fotbal din Kenya, Nick Mwendwa.

"Este o zi tristă pentru fotbal", a spus acesta.



Sad day for football. You were doing what you loved most. Fare thee well my chairman. Until we meet... citeste mai mult