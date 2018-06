Modelul belgian Marisa Papen a stârnit furia credincioșilor, după ce a pozat nud la Zidul Plângerii din Ierusalim. Acesta este un loc sacru pentru evrei, musulmani și creștini.

„Mi-a fost clar imediat că dacă voi reuși să fac o poză în fața sau în apropierea Zidului Plângerii, întreaga mea călătorie va fi un succes. Am intrat în vorbă cu un tip foarte prietenos, despre care am aflat că e musulman, iar el ne-a invitat în casa lui, unde am băut cafea și ceai de mentă”, a povestit modelul pe blogul ei, potrivit The Times of... citeste mai mult

acum 45 min. in Externe, Vizualizari: 35 , Sursa: Antena 3 in