Andrei Tiberiu Maria cunoscut sub numele de scenă Smiley, s-a născut pe 27 iulie 1983, la Pitești. Este un cântăreț, compozitor, producător, prezentator și actor român, fost membru al trupei Simplu. Artistul a început și o carieră solo, iar în 2008 și-a lansat primul album - „În lipsa mea”.



Alături de Simplu, Smiley a lansat cinci albume, toate premiate cu discuri de aur: Oare știi (2002), Zece (2004), RMX Simplu (2006), Simplu Best Of (2006), Oficial îmi merge bine (2006), conform Wikipedia.



În 2008, Smiley și Simplu au câștigat... citeste mai mult