Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de Guess Who s-a născut pe 2 iunie 1986, la București. Este un cântăreț român de muzică hip hop ce se numără printre cei mai apreciați artiști ai acestui gen muzical din România. În iulie 2010, Guess Who a câștigat premiul de „Cel mai bun artist hip-hop” la Romanian Music Awards, conform Wikipedia.



Pe lângă muzică, Laurențiu este interesat și de sport: „Mie mi-a plăcut când eram mic, am jucat și fotbal”. El joacă foarte bine și baschet, și a arătat acest lucru la sfârșitul lunii august a anului 2011 la PRO FM, după ce CRBL l-a... citeste mai mult