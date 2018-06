Actorul american Vince Vaughn a fost arestat duminică în California sub suspiciunea că a condus sub influenţa alcoolului şi pentru că s-a opus arestării, au informat mass-media locale, citate de DPA și Agerpres.ro.



Vaughn, cunoscut pentru comediile "Dodgeball" şi "Wedding Crashers", a fost oprit de poliţie la un punct de control pe Plaja Hermosa din apropiere de Los Angeles, a indicat poliţia pentru postul de televiziune CNN.



Actorul a fost arestat sub suspiciunea de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru opunerea de rezistenţă la... citeste mai mult