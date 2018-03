Un cretin la cur(tea) regelui Tudose

Cred ca gelul din par i-a afectat pana si ultimul neuron presedintelui CJ Iulian Francisk Chiriac, vremelnicul presedinte al CJ Braila. Intr-o declaratie de presa acordat MDPress, “gelatul” declara ca in contextul in care se va incepe reabilitarea saloanelor Spitalului Judetean, se ia in calcul si amenajarea unor rezerve care sa poata fi inchiriate de pacientii care nu vor sa fie cazati impreuna cu alti bolnavi, in saloanele obisnuite. Sa mori tu? Totul pute si tie iti caca mintea la niste rezerve pentru bogatasi, asa cum isi dorea si Bunea Stancu?

