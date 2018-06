Un copil in varsta de 16 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis un scuter

Luni, politisti din cadrul Politiei Municipiului l-au oprit in trafic pe un minor, in varsta de 16 ani, din Braila, in timp ce conducea pe strada Sebesului un scuter, neavand permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar scuterul fiind neinmatriculat.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.

acum 41 min. in Locale, Sursa: Info Braila