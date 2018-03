Suveranul pontif a povestit că scrisoarea primită de la un tânăr român, abandonat de mama sa de două ori, odată când avea doar câteva săptămâni, și când l-a părăsit într-un olfelinat, și a doua oară când avea 21 de ani, și a mers să o caute, l-a marcat până la lacrimi. Evenimentul a avut loc în luna ianuarie, dar în urmă cu două săptămâni, Vaticanul a dat publicității un comunicat de presă în acest sens.

„De ce nu mă acceptă mama mea? M-a abandonat într-un orfelinat și am găsit-o la vârsta de 21 de ani, dar nu s-a comportat bine cu mine și am plecat. Tatăl meu a murit. Ce vină am eu dacă ea nu mă vrea? De ce nu mă acceptă?", întreba băiatul, citat de...