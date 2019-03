Un copil de un an și jumătate a fost abandonat în scara unui bloc din Adjud, județul Vrancea.

Autoritățile au reușit să o identifice pe bunica lui, dar aceasta refuză să îl ia înapoi acasă.

Micuțul a fost găsit de un bărbat în scara unui bloc, iar lângă el era o pungă cu haine. Acesta a anunțat imediat autoritățile, iar copilul a fost preluat de Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Adjud.

"În data de 13 martie am fost sesizaţi de Primăria oraşului Adjud cu privire la faptul că un copil de aproximativ un an a... citeste mai mult

