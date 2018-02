Un copil de 9 ani a fost dat afara din spital, desi era in stare foarte grava. Conducerea spitalului cere parintilor sa plateasca spitalizarea Un copil in varsta de 9 ani din Oradea a fost dat afara din spital, desi era in stare foarte grava. Conducerea ii obliga pe parinti sa plateasca spitalizarea, motivand ca asa ii obliga legea, intrucat accidentul a fost cauzat chiar de baiat. Mai multe despre copil, parinti, coma, spitalizare, externat Social citeste mai mult

azi, 16:15 in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in