Un copil de 12 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism / Soferul a parasit locul accidentului

In cursul zilei de ieri, ora 16:45, un minor, in varsta de 12 de ani, din satul Tichilesti, in timp ce circula pe bicicleta, pe DJ 212, a virat la stanga fara sa se asigure, moment in care a fost acrosat de catre un autoturism condus, pe acelasi sens de mers, de catre un tanar, in varsta de 21 de ani, din Braila.

Imediat dupa eveniment, conducatorul autoturismului a parasit locul accidentului, fiind gasit ulterior de politisti.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a biciclistului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Info Braila in