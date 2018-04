"RATB a primit reclamaţia părintelui în cauză, iar conducerea a dispus deîndată cercetarea disciplinară a angajatului. În plus, Regia are în derulare un program de instruire a tuturor conducătorilor de

vehicule, prin care aceştia sunt instruiţi şi atenţionaţi asupra sancţiunilor pe care le vor primi dacă se fac vinovaţi de un astfel de comportament inacceptabil. RATB regretă acest incident izolat şi precizează că nu acceptă din partea angajaţilor un astfel de comportament", transmite Regia.

"Cred că RATB are o politică de traumatizare a copiilor mici, pentru că astăzi 23.04.2018 şoferul unui autobuz 601 a închis uşile peste căruciorul în care se afla Matias în

