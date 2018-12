Un copil a murit, in spital, din cauza unei anemii. Politia Bacau a declansat o ancheta pentru omor din culpa, in cazul baietel de numai cinci ani care a decedat chiar in spital, in urma unei anemii severe. Directia pentru Protectia Copilului asteapta...

Buna ziua Iasi, 10 Februarie 2017