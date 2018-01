Magia Crăciunului a trecut, așa că acum nu e de mirare că peste tot se găsesc brazi abandonați și aruncați oriunde.

Acest lucru se întâmplă și pe străzile din Marea Britanie.

Un băiețel a fost zărit de gazda unor emisiuni tv și radio, DJ Sian Welby, în timp ce încerca să salveze un brad de la moarte.

Sian a făcut și câteva poze pe care le-a postat alături de un mesaj emoționant: „Am fost martora unui copil care a îmbrățișat un brad de Crăciun pe care l-a găsit pe trotuar. Îi spunea: „Nu-ți face griji, vii cu mine acasă”, potrivit Mirror.

