Copil de cinci ani, terorizat de iubitul mamei, deghizat in Mos Craciun / VIDEO Un baietel in varsta de cinci ani a fost terorizat de mama sa care si-a pus iubitul sa se deghizeze in Mos Craciun si sa ii ofere cadouri. Amenintat cu batul, plans si...

9am, 9 Decembrie 2017