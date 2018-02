Un constantean a fost arestat dupa ce in locuinta sa a fost descoperita o cultura de canabis Un barbat in varsta de 28 de ani din Constanta a fost arestat dupa ce politistii au gasit in locuinta sa sute de grame de canabis, plante in stare de vegetatie, seminte si unt de canabis. Mai multe despre politie, tanar, canabis, constantean Foto: politiaromana.ro Social citeste mai mult

acum 23 min. in Social, Vizualizari: 20 , Sursa: 9am in