Consilierul PMP Câmpia Turzii, Adrian Mischian, a inițiat un proiect de hotărâre privind susținerea ”Declarației de Unire a Republicii Moldova cu România”, din partea administrației locale din Câmpia Turzii, ca un gesti simbolic în Anul centenarului Marii Uniri.



”In calitate de consilier local, in numele partidului pe care îl reprezint in Consiliu Local Campia Turzii, Partidul Miscarea Populara, am inițiat proiectul de hotarare privind susținerea ,,Declarației de Unire a Republicii Moldova cu România”, act de manifestare simbolică în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 1918-2018. Este un semn de... citeste mai mult