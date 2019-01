Am primit pe adresa redacţiei Buletin de Carei un material spre publicare şi pe care vi-l redăm integral.

,,Vă rog să aveţi amabilitatea de a mai publica materialul remis în 16 ianuarie 2019 cu corectura aferentă numelui pârâtului-reclamant. Precizez că materialul conţine şi obligaţiile ce revin conform sentinţei civile 30/D din 27.01.2017,,.



,,Am ales a nu face nicio referire în ce priveşte procesul pe care i l-am intentat lui Szasz până nu s-au consumat toate etapele.

Am răspuns doar... citeste mai mult