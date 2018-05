Un concert de colectie: Scorpions, pe 12 iunie, la Bucuresti, in cadrul Crazy World Tour Putine trupe pot aduce la concerte un public atat de diferit ca Scorpions, public care stie versurile cel putin unei piese si care canta la unison, din toata inima, Wind of Change. Noi generatii de fani, probabil nascute mult dupa anul in care se lansau Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane, vor avea ocazia sa isi (re)vada trupa preferata la Bucuresti, pe 12 iunie, la Romexpo, in cadrul unui concert de colectie din cadrul Crazy World Tour, adus in Romania de... citeste mai mult

