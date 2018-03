Articol de — Aurelian Botezatu Miercuri, 21 Martie, 10:02

Ovidu Sabău (50 de ani) a respins oferta lui Burleanu și nu vrea să lucreze nici pentru Lupescu: "Nu plec de la Universitatea. Am planuri mari aici".

Preferă munca de jos costumului și unui birou la FRF! Managerul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, e mai tentat de o promovare în Liga a 2-a, foarte probabilă, și apoi pe prima scenă, decât să facă parte din staff-ul actualului președinte al Federației, Răzvan Burleanu, sau din cel al contracandidatului Ionuț Lupescu.

"Am avut o ofertă de la FRF pentru a prelua postul de director al Comisiei Tehnice, însă am refuzat-o. Dacă... citeste mai mult