Un colind pe zi: Colindul robului (versuri Valeriu Gafencu)

E noapte. Tocmai am citit Acatistul Domnului. Am făcut un Crăciun mai frumos decât o poveste! Sufleteşte m-am simţit mai pregătit decât în alte rânduri. Am simţit, prin greutatea suferinţelor trăite pentru învierea sufletului, răspunderea ce mă apasă privitor la mântuirea propriului meu suflet, a familiei, rudelor, prietenilor, vrăjmaşilor, neamului întreg.

Am trăit-o din plin, cu toate binecuvântările trimise de Domnul!

(Valeriu Gafencu – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă).

Colindul robului

Versuri: Valeriu Gafencu

Muzica/voce: Dan Vasilescu (Trupa Acum)

