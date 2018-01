Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca care ameninta, sambata, ca va arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia a fost imobilizat de catre doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului.

In interior au gasit o femeie imobilizata la pat, dar si cele patru arzatoare ale aragazului pornite, fara flacara, degajand gaz in apartament. Barbatul a fost internat la Psihiatrie.

„Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza sa deschida usa si sa aiba un dialog cu... citeste mai mult