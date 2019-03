Profesorul Cornel Constantin Ciomâzgă povestește în cartea "Se întorc morții acasă" o întâmplare relatată de un cioban care l-a descoperit pe Dumnezeu.

"Am cunoscut cândva un cioban care, dintr-un om rău prin care lucra Cel Rău, într-o zi le-a pus piciorul în prag patimilor, şi-a ostoit relele şi a devenit un om cu frica lui Dumnezeu şi cu dragoste de Dumnezeu. Se uită odată în ochii mei şi îmi zise: „Dumitale pot să-ţi spun un lucru, pentru că ai să mă înţelegi şi ai să mă crezi, altora nu-l pot spune fiindcă nu numai că nu m-ar crede, dar m-ar socoti nebun.

Într-o noapte am auzit câinii lătrând ameninţător şi dintr-o dată s-au oprit. Am ieşit în ţarc şi... citeste mai mult