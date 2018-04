Un cetãtean de onoare onorat cum trebuie

Suprizã de proportii pentru cel mai nou cetãtean de onoare al Barladului, britanica Carol Daniel, presedintele Asociatiei ßMyosotis’ Barlad. Distinsa doamnã a fost inviatã in plenul Consiliului Local (CL) pentru a-i fi inmanatã distinctia, insã, in secret, in salã s-au ßpitit’, alãturi de sotul ei, pe care il credea acasã la tuns gazonul, si cei mai de seamã colaboratori ai sãi. Pentru implicarea exemplarã, de peste douãzeci de ani, in viata umanitarã a orasului si mai ales in ajutorarea copiilor cu dizabilitãti, Carol Daniel a primit totlul de cetãtean de onoare acum circa o lunã. Atunci, domnia sa nu a putut fi prezentã la Barlad... citeste mai mult