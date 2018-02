Un celebru scriitor israelian a murit

Romancierul, poetul şi cineastul israelian Haim Gouri, cunoscut mai ales pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la vârsta de 94 de ani, a anunţat fiica scriitorului, citată de AFP.

Reuven Rivlin, preşedintele Israelului, a deplâns într-un comunicat moartea "acestui poet naţional, un om care era în acelaşi timp un luptător şi un intelectual".

Personalitate istorică a Israelului, Haim Gouri a relatat pentru cotidianul partidului muncitoresc Lamerhav procesul criminalului nazist Adolf Eichmann, judecat în Israel şi condamnat la moarte în 1961.

A publicat acea experienţă într-o carte, "Facing the Glass Booth: the Jerusalem Trial of Adolf...