Un celebru retailer de modă e pe cale să ia o măsură disperată în încercarea de a evita drumul spre faliment.

Lanțul de magazine New Look intenționează să închidă 60 de magazine și să concedieze aproape o mie de oameni din Marea Britanie, dintr-un total de peste 15.000 de angajați. Chiriile vor fi și ele tăiate din 400 de magazine.

Planul de salvare are nevoie de aprobarea creditorilor.

