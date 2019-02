Dan Mallory, autorul best-sellerului „Femeia de la fereastră”, a recunoscut că a mințit când a spus că are cancer la creier, notează BBC.

Mallory, care a scris cartea sub pseudonimul AJ Finn, a afirmat că a spus că are cancer pentru a putea să-și ascundă lupta cu tulburările bipolare. Declarația sa vine după ce publicația The New Yorker l-a acuzat că are o istorie privind minciunile legate de viața sa personală.

Publicația a mai scris că Mallory a mințit în mod repetat că a fost diagnosticat cu cancer la creier, inclusiv când a aplicat la o universitate, cât și în fața colegilor când lucra pentru edituri din Londra și în New York. Articolul mai menționează că...