Un celebru actor al serialului House of Cards a murit. Avea la 59 de ani

Un actor american care s-a remarcat în producţii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” şi „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la vârsta de 59 de ani.



Anunţul a fost făcut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunând despre Reg E. Cathey că a fost „cel mai încântător om” şi că „amintirea lui este o binecuvântare”. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar.



În 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes în serialul „House of... citeste mai mult