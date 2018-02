Un cartus de tigari motivul unui dosar penal

La data de 19.02.2018, la ora 09:30, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila l-au depistat, pe raza comunei Ramnicelu, pe un localnic, in varsta de 37 de ani.

Procedand la efectuarea controlului corporal, politistii au gasit asupra acestuia, in interiorul bluzei, un cartus ce continea 10 pachete de tigari.

In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta ar fi sustras tigaretele din incinta unui magazin din localitatea Ramnicelu.

Prejudiciul, in voloare de 170 de lei, a fost recuperat de politisti, iar pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal pentru furt.

