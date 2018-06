Am primit din partea unei familii din Carei o semnalare legată de prestări servicii pe plan local. Familia Gozner susţine că a luat legătura cu o persoană pentru lucrări de zugrăvit la imobilul proprietate şi au căzut de acord în ce priveşte tipul lucrărilor precum şi contravaloarea lor.

,,Aş dori să facem cunoscut că un zugrav din Carei îşi face reclamă pe Facebook, vine să ia lucrări, cere avans iar apoi nu mai face lucrarea. As vrea sa atentionez alte persoane sa nu insele si alti oameni. Îşi face reclama cu poze luate de pe alte site-uri si sustine ca sunt lucrările lui,, menţionează familia Gozner.

Ne-am înţeles că face lucrarea , am stabilit pretul şi încă din... citeste mai mult